Viele musikbegeisterte Jugendliche werden sich am zweiten Februarwochenende zum Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Grünwald einfinden. Zwei Tage lang präsentieren die jungen Talente aus den Landkreisen München/Süd, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Starnberg dort wieder ein reichhaltiges Programm. Zuhören werden nicht nur die Fachleute in den Jurys, auch die Öffentlichkeit ist eingeladen. Das musikalische Spektrum reicht von Barock und Klassik bis hin zur Pop-Musik.

Solo-, Duo-, und Ensemblewertungen wechseln in dreijährigem Turnus. Die Holz- und Blechbläser treten dieses Jahr in Ensembles an. Auch die Streicher präsentieren sich in Formationen vom Duo bis zum Quintett. Mit der Solowertung ist das Klavier an der Reihe, eines der beliebtesten Instrumente. Für Sängerinnen und Sänger ist der klassische Sologesang angesagt. Pop-Wertungen gibt es für Drum Set und Gitarre. Die Familie der Zupfinstrumente ist durch die Harfe vertreten.

Alle Wertungsspiele und Konzerte sind öffentlich. Der Eintritt ist frei. Den Abschluss der Wettbewerbstage bilden die Preisträgerkonzerte mit Urkundenverleihung im August-Everding-Saal der Gemeinde Grünwald (Ebertstraße 1), am Samstag, 8. Februar, Beginn 16 und 18.30 Uhr, sowie am Sonntag, 9. Februar, 17.30 Uhr. "Jugend musiziert" baut auf dem pädagogischen Engagement der entsendenden Schulen, Musikschulen und privater Musiklehrer auf. Zu den finanziellen Unterstützern zählen Gemeinden und Landkreise, Sparkassen, der Bezirk Oberbayern, die Erich und Ute Decker Kulturstiftung und die Gemeinde Grünwald, deren Bürgermeister Jan Neusiedl erneut die Schirmherrschaft übernommen hat. Die Teilnehmenden stellen sich nach einer Zeit intensiver Vorbereitung der Bewertung durch Fachjurys und konkurrieren um erste bis dritte Preise sowie die begehrte Weiterleitung zum Landes-, später zum Bundeswettbewerb. Die Jurys setzen sich aus Dozenten der Hochschule für Musik und Theater, aus Mitgliedern der Münchner Berufsorchester und aus profilierten Pädagogen zusammen. Ein wichtiger Bestandteil des Wettbewerbs sind Beratungsgespräche, in denen die Teilnehmer individuelle Empfehlungen bekommen.

"Jugend musiziert" findet dieses Jahr zum 57. Mal statt. Seit 1995 betreut der Regionalausschuss München-Süd/Grünwald die Teilnehmer aus vier Landkreisen südlich der Landeshauptstadt. Die Räumlichkeiten der Musikschule Grünwald mit dem angrenzenden Freizeitpark haben sich als Ambiente bewährt. Die Organisation liegt in den Händen eines Teams aus Lehrkräften der Musikschule, das sich bemüht, den Teilnehmenden gute Wettbewerbsbedingungen in angenehmer Atmosphäre zu schaffen.