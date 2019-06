2. Juni 2019, 21:51 Uhr Junge Spitzenklasse Außer Konkurrenz

Beim Knabenchorfestival in Bad Tölz treffen Ensembles ganz unterschiedlicher Traditionen aufeinander. Was sie eint: Das betörende Singen auf höchstem Niveau

Von Paul Schäufele, Bad Tölz

Noch ist kein Ton gesungen, da weiß man schon: In diesem Konzert kreuzen sich Traditionen. Der Kontrast zwischen dem an Mönchskutten erinnernden Gewand, der Tiroler Tracht und den schlichten Pullovern stimmt schon ein auf die unterschiedlichen musikalischen Kulturen von Escolania de Montserrat, Wiltener Sängerknaben und Tölzer Knabenchor. Die drei Chöre machten in der Samstagsmatinee des Knabenchor-Festivals auf einzigartige Weise den Klangreichtum und die Vielfalt von Knabenchören deutlich.

Benjamin Britten kannte die Qualitäten dieser Besetzung, in seinem Werk kommt der "treble choir" an mehr als einer Stelle vor. Und sicherlich haben die Chorleiter Christian Fliegner und Clemens Haudum seine "Missa Brevis" nicht zufällig ausgewählt, um die Tölzer zu präsentieren. Interpreten und Werk passen hier ideal zusammen. Die "Messe in kurzen Hosen" - von Britten selbst so betitelt - enthält viele der Seltsamkeiten, die seine Musik so unverwechselbar, gleichzeitig herb und eingängig machen. So etwa die ungeraden Rhythmen, die die Tölzer mit Präzision singen, ebenso die harmonischen Frechheiten und Querstände, die hier immer kernig, nie künstlich verschönert klingen. Nicht zuletzt zeigt sich das Gespür für dramatische Gestaltung im freudig herausgerufenen Sanctus, das sich vom unerbittlich, gleichsam mit gesenktem Kopf, voranschreitenden Agnus Dei abhebt. Und nach dem beklemmenden Schluss, dem kraftlos gehauchten "Dona nobis pacem" brauchen Zuhörerinnen und Zuhörer einen Moment der Sammlung.

Die Wiltener Sängerknaben beschwören, unterstützt von Männerstimmen, eine ungeahnte Klanggewalt herauf. (Foto: Manfred Neubauer)

Einen ganz anderen Zugang zur Chormusik demonstrieren die jungen Sänger der Escolania de Montserrat unter ihrem künstlerischen Leiter Llorenç Castelló. Der Chor des Klosters Montserrat bei Barcelona besteht seit mehr als siebenhundert Jahren. Seit dieser Zeit formt sich eine Tradition geistlichen Gesangs, an deren Ausgestaltung maßgeblich die Leiter der Escolania beteiligt sind. Die Musik dieser Montserrat-Schule singen die Knaben mit weichem, abgerundetem Klang, das Ziel ist Harmonie und Ausgewogenheit, nicht Durchsichtigkeit um jeden Preis.

Das lässt sich hören im "Salve Regina" des langjährigen Chorleiters Ireneu Segarra, dessen traditionelle, in strengem vierstimmigem Satz gehaltene Werke auch heute noch in der Liturgie des Klosters verwendet werden, aber auch im "Angelus Domini" von Cassià Maria Just. Im fließenden Nachverfolgen der Stimmen entstehen hier matt schimmernde Klangflächen, die an die sanften Farben und das matte Licht der Bilder Bartolome Esteban Murillos erinnern. Mit dem Salve Regina von Bernat Vivancos, Castellòs Vorgänger, zeigt die Escolania, dass sie auch avanciertere Werke in ihrem eigenen Stil interpretieren. Der Marien-Gruß entwickelt sich hier als frei atonaler Satz, was aber kaum auffällt, so melodisch und fein klingt das.

Die jungen Sänger der Escolania de Montserrat pflegen eine 700 Jahre alte Tradition. (Foto: Manferd Neubauer)

Mit naturgemäß anderen Klangfarben warten die Wiltener Sängerknaben aus Innsbruck auf - relativ zahlreich sind hier auch Männerstimmen vertreten. Bei Kompositionen Arvo Pärts, des estnischen Vertreters der Neuen Subjektivität, kommt das besonders deutlich zum Tragen - sein "Nunc dimittis" kommt aus der Tiefe. Nur hin und wieder bricht in die dunkle Bass-Grundierung ein Strahl aus Knabensopranregionen. Ähnliches gilt für "The deer's cry", mit der suggestiv wiederholten Phrase "Christ with me", dem stockenden Einfinden ins Gebet und schließlichem Heraufbeschwören ungeahnter Stimmgewalt. Damit entfachen die Wiltener Begeisterungsstürme. Als Gegengewicht zu Pärt dienen Werke des 16. Jahrhunderts. In Giovanni da Palestrinas "Super flumina Babylonis", dem Musterbeispiel für einen ausgewogenen Renaissance-Satz, zeigt sich Mehrstimmigkeit als Vielfarbigkeit; Johannes Fechtner, Leiter des Chores, durchleuchtet die Partitur, so auch bei dem demutsvoll strengen Kyrie und Agnus Dei des Engländers William Byrd.

Mit Britten hat es begonnen, mit einem anderen großen Komponisten moderner Chormusik soll es enden. Zum Abschluss führt der Tölzer Knabenchor Anton Heillers "Te Deum" auf, ein in jeder Hinsicht komplexes, vielschichtiges Werk, dessen Klangwogen den Kirchenraum ausfüllen.

Drei Chöre sind also zu hören, drei Chöre unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher musikalischer Ziele und Traditionen, und alle drei Chöre sind auf ihre Weise Spitzenvertreter der Besetzung Knabenchor. Dennoch kommt keine Sekunde der Verdacht des Wettbewerbs auf - kein Sängerkrieg in Mariä Himmelfahrt.

Über Landesgrenzen hinweg sind die Ensembles verbunden in ihrer Freude am gemeinsamen Singen auf höchstem Niveau. Da erschien es nur richtig, dass auch dieses Konzert des fünften Knabenchor-Festivals Bad Tölz mit einem von allen drei Chören gemeinsam gesungenen Kanon ausklang, Mozarts "V'amo di core": Ich liebe euch von Herzen.