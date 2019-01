7. Januar 2019, 21:50 Uhr Jung und preisgekrönt "Quartettissimo"

Tölzer Kammermusik-Reihe präsentiert das Schumann-Quartett

In der Reihe "Quartettissimo" im Kurhaus Bad Tölz geht es am Sonntag, 13. Januar, mit dem Schumann-Quartett weiter. Das Ensemble spielt Johannes Brahms: Streichquartett Nr. 1 c-moll, op. 51,1; Arvo Pärt: Fratres und Ludwig van Beethoven: Streichquartett a-moll, op. 132 (mit dem Dankgesang eines Genesenden). Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr; Interessenten können zuvor, von 18.30 Uhr an, Susanne Kessler mit einer Einführung in die Musikwerke des Abends mit vielen Musikbeispielen hören (Salettl, 1. Stock des Kurhauses).

www.bad-toelz.de/quartettissimo; Einzelkarten zu 30 und 35 Euro, Abendkasse von 18.15 Uhr an