26. März 2019, 22:16 Uhr "Jugend musiziert" Preisträger zeigen ihr Können

Mehrere derzeitige und ehemalige Schüler der Tölzer Musikschule haben bei den Regionalentscheiden des Wettbewerbs Jugend erste Preise gewonnen. Einige von ihnen nehmen zu Beginn der Osterferien am Landeswettbewerb in Hof teil. In einem Vorbereitungskonzert am Donnerstag, 28. März, bekommen alle Teilnehmer die Möglichkeit, ihr gesamtes Wettbewerbsprogramm öffentlich vorzutragen. Das Publikum im Kleinen Kursaal wiederum lernt junge Künstler kennen, die sich in Kürze mit den jeweils besten Musikern ihres Fachs aus ganz Bayern messen werden. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.