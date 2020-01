Von Brahms bis Strawinsky

Den Auftakt macht die "Sinfonietta" am Dienstag, 25. Februar, im Münchner Gasteig. Unter der Leitung von Simon Edelmann erklingen Werke von Johannes Brahms (Violinkonzert in D-Dur op. 77) und Robert Schumann (4. Sinfonie d-Moll op. 120). Solistin ist Sophia Herbig (Violine). Tags darauf, am Mittwoch, 26. Februar, gibt es das gleiche Programm in der Loisachhalle Wolfratshausen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, zuvor bietet Edelmann eine Einführung an (19.15 Uhr).

Die "Neue Philharmonie München" spielt am Samstag, 7. März, 20 Uhr, in der Loisachhalle Werke von Schostakowitsch (Festliche Ouvertüre), Tschaikowsky (1. Klavierkonzert) und Strawinski (Le Sacre du Printemps), Solistin ist Kristina Miller (Klavier), die Leitung hat Fuad Ibrahimov. Ein zweites Konzert steht am Sonntag, 8. März, 19 Uhr, im Herkulessaal der Residenz München auf dem Programm. Das Kinderorchester zeigt im Sommer sein Können. Karten über München Ticket. SZ