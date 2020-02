In der Luft hängt noch die Aufregung der vergangenen Tage, diese Wettbewerbs-Atmosphäre, die das Publikum in Spannung versetzt und die jungen Musikerinnen und Musiker motiviert, ihrem Spiel das je ne sais quoi verleiht. Doch Grund zur Nervosität gibt es jetzt keinen mehr. Wer hier spielt, beim dritten Preisträgerkonzert des diesjährigen Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" in Grünwald, hat den Wettstreit mit Erfolg abgeschlossen. Ein voll besetzter August-Everding-Saal kann sich am Sonntagabend vom Niveau der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Landkreisen Bad Tölz/Wolfratshausen, Starnberg, München (Süd) und Miesbach überzeugen: Alle hier sind exzellent.

Detailansicht öffnen In Grünwald überzeugten unter anderem die Pianistin Anna Holzer. (Foto: Claus Schunk)

Mit Trommelschlägen öffnet Johannes Jung dem Publikum die Ohren. Das Funk-Solo spielt der junge Sauerlacher rhythmussicher, dabei so laid-back, dass man fast die Regeln des Wettbewerbs korrigieren möchte. Aber für den Landeswettbewerb ist der Schlagzeuger noch zu jung, selbst wenn ihn sein erster Preis dazu qualifizieren würde. Anders sieht es für Johannes Huber aus, der in der Kategorie mit der höchsten Teilnehmerzahl angetreten ist, Solo-Klavier. Er darf sich auch im Landeswettbewerb behaupten, der dieses Jahr im April in Regensburg stattfinden wird. Das Scherzo aus der Feder von Béla Bartók spielt der Jungpianist aus Gräfelfing mit Sinn für die groteske Komik des ungarischen Komponisten und mit markierter Artikulation.

Detailansicht öffnen Die Streicherinnen Amrei von Kracht und Amelie Sophie Altena (Foto: Claus Schunk)

Eine ganz andere Stillage präsentiert Asuka Mengel mit dem Es-Dur-Impromptu von Franz Schubert, einer Klavierfantasie aus dem Herzen der Romantik. Mit durchweg präzisem Anschlag folgt Mengel der leidenschaftlichen Dramaturgie des Stückes. Auch er wird in Regensburg dabei sein, wobei er und Huber sich über eine zusätzliche Motivation freuen dürfen: Aus den Händen von Bernhard Huber, stellvertretender Schulleiter der Musikschule Grünwald, erhalten die beiden Klavierspieler den Steinway-Sonderpreis.

Detailansicht öffnen Der Harfenist Finbarr Geary. (Foto: Claus Schunk)

Mit Yutong Sun, der jüngsten Pianistin des Abends, kommt Mondschein in den Konzertsaal: Mit fließender Melodieführung interpretiert sie das "Notturno" aus Edvard Griegs "Lyrischen Stücken". Dass "Jugend musiziert" mit der Zeit geht, zeigt sich nicht nur in der stetig wachsenden Anzahl an Wettbewerbskategorien - mittlerweile dürfen auch Hackbrettspieler ihr Können beweisen - sondern auch in der Auswahl der Vortragsstücke, die sich jenseits dessen bewegen, was man gemeinhin als ernste Musik bezeichnet. Mit umwerfendem Charme bezaubert der flexible Sopran von Smilla Maier das Publikum mit Leonard Bernsteins "I feel pretty" aus dem Musical-Klassiker "West Side Story", während Nicola Hamacher (Mezzo-Sopran) ihre Bühnenpräsenz mit einer Nummer aus Johann Strauss' "Fledermaus" zeigt. Mit einem a cappella vorgetragenen Volkslied ("Ein Jäger längs dem Weiher ging") macht Lukas Gehrmann das Ensemble der Sänger vollständig und lässt dank seines augenzwinkernden Witzes (und exzellenter Stimmbeherrschung) Zuhörerinnen und Zuhörer schmunzeln.

Preisträger aus dem Landkreis Klavier solo: Anna Holzer, Bad Tölz (1. Preis), Konstantin Kauschus, Icking (1. Preis), Sophia Rebecca Meßmer, Jachenau (1. Preis), Victoria von Schweinitz, Bad Tölz (2. Preis) Gesang solo: Isabella Kellerbauer, Wolfratshausen (1. Preis), Jeanne Asta Katharina Mundel, Reichersbeuern (2. Preis) Drum-Set : Anton Leichmann, Lenggries (1. Preis) Gitarre (Pop): Moritz Gehr, Lenggries (1. Preis) Streicher-Ensemble: Amelie Sophie Altena, Geretsried (1. Preis mit Weiterleitung), Amrei von Kracht, Neufahrn (1. Preis mit Weiterleitung), Emilia Schölß, Icking (1. Preis mit Weiterleitung), Pepina von Kracht, Neufahrn (1. Preis mit Weiterleitung), Antonia Rudnik, Icking (1. Preis), Smilla Steegmann, Icking (1. Preis) Holzbläser-Ensemble: Rosalia Fischhaber, Lenggries (1. Preis), Line Gehr, Lenggries (1. Preis), Tamara Menth, Dietramszell (1. Preis mit Weiterleitung) Shau

Zu einem der Vorteile des Formats "Preisträgerkonzert" gehört auch, dass man mit Instrumenten in Kontakt kommt, die man sonst selten als Solo-Instrumente hört. So waren heuer turnusgemäß wieder Harfen zu hören. Zum Beispiel von Finbarr Geary, der in zwei kurzen Stücken von Kathryn Cater seinen sensiblen Zugang zu dieser Musik zeigt.

Auch in der Kombination von Instrumenten wird Vielfalt geübt. In der diesjährigen Kategorie "Streicher-Ensemble" fanden sich Instrumentengruppen jenseits des Streichquartetts zusammen. Den vier Jüngstmusizierenden Alaina Kocialkowski, Antonia Kolecek, Noa Preisinger und Elisabeth Seitz (alle Violine) ist dank Süß-Faktor und für das Alter bemerkenswert koordiniertem Zusammenspiel herzlicher Applaus sicher. In gleicher Besetzung bringen Kate Bierhoff, Josephine Kohlpaintner, Greta Luise Schultz und Paula Thieme die Musik des Dvořák-Forschers Jarmil Burghauser zum Klingen, mal melancholisch, mal heiter, doch immer als ein Gespräch aus vier Stimmen.

Den Violinen-Dialog üben dagegen Xinyi Zhou und Yina Zhang mit einer Sonate von Jean-Marie Leclair, die die beiden mit tänzerischer Rokoko-Eleganz aufführen, während Isabella Jellema (Violine) und Pepina von Kracht (Cello) den Saal mit spätromantischer Gesanglichkeit füllen. Den Abschluss macht das Klavier. Christian Wagner malt den ersten Satz der "Sonatine" von Maurice Ravel in schillernden Klangfarben und setzt damit ein Ausrufezeichen hinter den Namen des Wettbewerbs.

Denn unabhängig davon, wie die Voten der Jurys ausfallen, verweisen die Preisträgerkonzerte auf den eigentlichen Zweck von "Jugend musiziert" - sich gegenseitig dazu anzuregen, Musik zu machen, und das auf hohem Niveau. In diesem Fall ist das Konzept bravourös aufgegangen.