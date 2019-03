3. März 2019, 21:38 Uhr Jubiläumskonzert Allstars im D'Amato

Zu einem kleinen Jubiläumskonzert lädt die D'Amato Allstars-Band am Freitag, 8. März in ihr Stammlokal ein. Vor fünf Jahren fanden sich in der Band Musiker zusammen, die regelmäßig mit jeweils anderen Projekten im D'Amato auf der Bühne standen. Die Devise lautet: "Wenig Pause, viel Musik und am besten so, dass bei nahezu jedem Song der Oh-ja!-Effekt auftritt." Niko Waldherr (Gesang, Keyboards, Gitarre), Annette Glück (Gesang, Saxofon), Otto Martner (Gitarre, Posaune), Walter Autsch (Gitarre), Stefan Martner (Bass) und Maximilian Autsch (Schlagzeug) zelebrieren Klassiker von Joe Cocker, den Dire Straits, Michael Jackson, Stevie Wonder, Deep Purple und vielen anderen. Beginn ist um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 12 Euro.