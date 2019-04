1. April 2019, 21:52 Uhr Josef-Boos-Turnhalle in Penzberg Sanierung verzögert sich

Regierung von Oberbayern verlangt für eine Förderzusage detaillierte Informationen über die geplanten Arbeiten

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Die Sanierung der Josef-Boos-Turnhalle verzögert sich. Dennoch ist man im Rathaus zuversichtlich, den Zeitplan einhalten zu können. Der Zweite Bürgermeister Johannes Bauer (Grüne) geht davon aus, dass die Übergabe der Halle an die Schulen und Vereine im August 2021 erfolgen kann. Zuvor will die Regierung von Oberbayern allerdings ganz genau wissen, in welchem Umfang die Sportstätte saniert werden muss. Erst dann will sie eine Aussage über die Höhe der Fördersumme treffen.

Vor Kurzem hatte Stadtbaumeister Justus Klement den Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung über die Verzögerung in Kenntnis gesetzt. In diesen Tagen hätten die Arbeiten in der Turnhalle beginnen sollen. Die Ausschreibungen seien fertig, sagte Klement der SZ, und lägen in der Schublade. Es geht dabei um die Sanierung der Bodenplatte und um die Entsorgung von Materialien an den Wänden, Böden und Decken. Doch verzögere sich der Startschuss erneut, weil die Regierung von Oberbayern im Detail wissen möchte, wie die Sanierung aussieht. Erst dann will die Bezirksregierung über die Höhe der in Aussicht gestellten Förderung entscheiden. Maximal etwa 25 Prozent der förderfähigen Kosten der auf knapp sechs Millionen Euro geschätzten Sanierung übernimmt die Regierung von Oberbayern. Würde die Stadt die Ausschreibung ohne Zuschusszusage der Regierung von Oberbayern beginnen, "wäre dies förderschädlich", betonte Klement. Die Stadt Penzberg bekäme keinen staatlichen Zuschuss für das Projekt. "Wir müssen also wissen, was wird gefördert und in welcher Höhe."

Noch vor Ostern möchte Klement bei einem Termin der Regierung von Oberbayern die Sanierungspläne erläutern. Sollte man sich in München damit zufrieden erklären, könnten die in der Schublade liegenden Ausschreibungen für die Arbeiten in der Josef-Boos-Turnhalle rausgehen, sagte der Stadtbaumeister. Der Zeitplan könnte eingehalten werden.

Seit 2015 ist die Turnhalle geschlossen. Sie wurde bis März 2016 als Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge genutzt. Als sie geräumt wurde, kamen massive Schäden am Bodenbelag durch das Putzwasser zutage. Beim Entfernen des Belags wurden weitere Schäden sichtbar. Diese Mängel stammen aus der Bauzeit vor etwa 30 Jahren.