4. Februar 2019, 22:03 Uhr Johanniter Kinderhaus Flohmarkt für Frühjahrsmode

Der Elternbeirat des Johanniter Kinderhauses veranstaltet seinen Frühjahr-Sommer-Flohmarkt rund ums Kind am Samstag, 9. Februar, von 9 Uhr bis 12 Uhr am Johannisplatz 4 in Geretsried. Für Schwangere ist bereits ab 8.30 Uhr Einlass, Schwangere können Kleidung auch anprobieren, teilen die Veranstalter mit. Zwei Kassen stellen ein zügiges Bezahlen sicher. Waren von Verkaufsinteressierten werden bereits am Freitag, 8. Februar, von 17 Uhr bis 18 Uhr angenommen. Die Abholung der nicht verkauften Ware und die Abrechnung steht dann für Samstag, 9. Februar, von 16 Uhr bis 16.30 Uhr auf der Agenda. Es werden jeweils bis zu 40 Teile gut erhaltene, saubere, moderne Baby/Kinderkleidung bis Größe 158 sowie Schuhe, Spielsachen, Reisebetten, Kinderwagen, Autositze und ähnliches sowie Umstandsmode angenommen. Passend zur fünften Jahreszeit werden auch Faschingskostüme für die kleinen Narren gesucht. Wie die Flohmarktveranstalter mitteilen, wird keine Grundgebühr erhoben. 20 Prozent des Erlöses kommen dem Kindergarten zugute. Für abgegebene Waren wird keine Haftung übernommen. Nähere Informationen sowie Verkäufernummern, Artikellisten und Etiketten erhalten Interessierte ausschließlich unter der E-Mail-Adresse kinderbasargeretsried@gmx.de. Eine Teilnahme am Verkauf ist nur bei vorheriger Anmeldung möglich.