18. Juni 2019, 21:42 Uhr Johanneskirche Orgelkonzert mit Nachtigall-Gesang

"Tierisches für die Orgel" spielt Dekanatskantorin Elisabeth Göbel am Sonntag, 23. Juni, in der Tölzer Johanneskirche (Beginn 19 Uhr). Auf dem Programm stehen Stücke aus dem "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns und aus dem "Dschungelarium" des zeitgenössischen Komponisten Andreas Willscher. Auch in der Barockzeit ist Göbel fündig geworden. So arbeitete etwa Georg Friedrich Händel in ein Orgelkonzert, das den Beinamen "Kuckuck und Nachtigall" trägt, Vogelstimmen ein. Katzenliebhaber kommen mit der "Cat Suite" des kanadischen Komponisten Denis Bédard auf ihre Kosten. In vier Sätzen zeichnet Bédard Charakteristika von Katzen musikalisch nach. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Im Anschluss an das Konzert sind die Gäste eingeladen, den Abend bei einem Glas Wein ausklingen zu lassen.