Auf dem regionalen Arbeitsmarkt herrscht derzeit Flaute. Zahlreiche Bewerber und unbesetzte Stellen gibt es zudem noch auf dem Ausbildungsmarkt. Dies belegt der neue Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit Rosenheim, die auch für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständig ist.

"Wir müssen auch in diesem Jahr im Ferienmonat August einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahl um 600 auf 7260 vermelden", erklärt Nicole Cujai, Leiterin der Rosenheimer Arbeitsagentur. Insgesamt hat sich die Arbeitslosenquote im vergangenen Monat im Agenturbezirk um 0,2 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent erhöht. Sie entspricht damit dem Wert von August 2018. "Der Wert liegt damit erstmals in diesem Jahr auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Dieses Phänomen hatten wir zuletzt im Januar 2017", sagt Cujai. "Viele Personalentscheider sind in Urlaub, und Neueinstellungen erfolgen dementsprechend erst nach deren Rückkehr", erklärt sie. Zudem hätten sich, wie für die Jahreszeit üblich, viele unter 25-Jährige nach ihrem Schul- oder Ausbildungsabschluss arbeitslos gemeldet. "Die Arbeitslosigkeit ist bei dieser Personengruppe im Betrachtungszeitraum vom 12. Juli bis 12. August um 270 Personen, das entspricht 37 Prozent, auf rund 1000 Betroffene angestiegen", erklärt die Agenturleiterin. "Viele junge Menschen werden jedoch voraussichtlich nur für kurze Zeit arbeitslos gemeldet bleiben, da sie uns bereits signalisiert haben, dass sie schon eine Arbeitsstelle in Aussicht haben oder ab Herbst eine weiterführende Schule oder eine Hochschule besuchen werden."

Es gebe aber auch einige frisch ausgebildete Fachkräfte, die noch nach einem Arbeitsplatz suchen. "Ich möchte deshalb an die Unternehmen appellieren, diesen jungen Menschen eine Chance zu geben", so Cujai. "Routiniertes und neues Personal ergänzen sich gut, und so kann sich eine neue positive Dynamik im Unternehmen entwickeln."