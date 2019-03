22. März 2019, 22:14 Uhr Jahresversammlung und Ausblick Zukunft des Oldtimervereins

Der Verein Oldtimerfreunde Endlhausen und Umgebung lädt zu seiner Mitgliederversammlung ein. Diese findet am Samstag, 23. März, von 19 Uhr an im Schützenheim Endlhausen statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und der Jahresabrechnung die Vorausschau auf das 25-jährige Vereinsjubiläum im Jahre 2020 und die Frage, wie es mit dem Verein in Zukunft weitergehen wird. Für Mai plant der Verein eine

Veranstaltung für Jugendliche und sucht dafür noch Helfer. Zudem brauche es Freiwillige für die Maschinenpflege, um die Oldtimer und Geräte in Stand zu halten. Angekündigt ist zudem die Diskussion über eine "Zukunftswerkstatt" als Diskussionsforum über die Ausrichtung und Aufstellung des Vereins für das Jubiläum und darüber hinaus. Für den Fall, dass zur Mitgliederversammlung nicht die für eine Beschlussfähigkeit erforderliche Mitgliederzahl erscheint, lädt der Verein zu einer weiteren Versammlung am selben Ort ein, und zwar am Samstag, 24. März, 20 Uhr.