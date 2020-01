Ein Dialog zwischen Kunst und Natur - auf dieser konzeptionellen Grundidee fußt das Franz-Marc-Museum in Kochel. Die Räume der Wahrnehmung, wie sie das Haus schaffen will, beginnen bereits im weitläufigen Museumspark. Seit vergangenem Jahr zieht dort die monumentale Skulptur "Gabelung" des renommierten britischen Bildhauers Tony Cragg neben Per Kirkebys Plastik "Torso-Ast" die Blicke der Besucher auf sich und verweist auf das Leitmotiv: das sich Einlassen und das sich Auseinandersetzen mit der Natur.

Was die Besucher in den Museumsräumen heuer erwartet, stellte nun Direktorin Cathrin Klingsöhr-Leroy bei der Präsentation des Jahresprogramms vor. Bis Mai verlängert wird die Ausstellung "Blauer Reiter. Das Moment der Abstraktion"; zudem gibt es vier neue Ausstellungen zu sehen. Erstmals rückt das plastische Werk des Künstlers Franz Marc in den Blickpunkt (8. März bis 13. September). Parallel zu seinem malerischen und grafischen Werk schuf er 15 Skulpturen, die seine wechselnden Interessen und Themen widerspiegeln. So modellierte er während seiner Sommermonate auf der Staffelalm in den Jahren 1906 bis 1908 Schafe. Die "Zwei Pferde" entstanden 1909, während er den Text "Über das Tiermotiv in der Kunst" verfasste. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Kunstmuseum Moritzburg in Halle. Beide Museen verfügen gemeinsam über fast alle Skulpturen, die Marc geschaffen hat.

Seiner "Klangfarbenmelodie" spürt eine weitere neue Ausstellung nach (September bis Februar 2021). Sie führt dem Betrachter "Franz Marcs Weg zur Farbe"vor Augen. Basis dafür ist ein Notizheft Franz Marcs, das sich im Besitz des Museums befindet und Aufschluss gibt über seinen Gedankenaustausch mit Künstlerfreunden und seine Beschäftigung mit traditionellen und zeitgenössischen Farbtheorien, die er ausprobierte - und wieder verwarf, weil sie ihm für den eigenen Weg als wenig nützlich erschienen.

Detailansicht öffnen "Sonnenschiff" hat Anselm Kiefer diese Glasvirtrine betitelt, die von Mitte Mai bis Oktober im Franz-Marc-Museum zu sehen ist. (Foto: Collecto Art)

Ein Höhepunkt im Ausstellungsjahr verspricht die Ausstellung "Opus magnum" von Anselm Kiefer zu werden (17. Mai bis 4. Oktober). Gezeigt werden nicht etwa monumentale Gemälde, mit denen Kiefer international bekannt wurde, sondern ganz andere, verschiedene Aspekte seines Werks. Neben sechs großformatigen Fotografien werden 23 Glasvitrinen zu sehen sein, die Objekte verwahren. Wie in Zeitkapseln als Relikte geborgen, verweisen sie auf Alchemie, Antike und Mythologie, nehmen assoziativen Bezug auf biblische und religiöse Themen und berichten von längst vergessenen Narrativen.

Die Objekte und Materialien in den Glasbehältern mit Titeln wie "Daphne", "Sternenfall" oder "Die Tagebücher der Könige von Juda" werden literarisch lebendig durch Erzählungen bekannter Schriftsteller. Cathrin Klingsöhr-Leroy hat Ferdinand von Schirach, Christoph Ransmayr, Michael Krüger, Marion Poschmann und andere Autoren um Texte gebeten, die Kiefers rückbezügliche Stillleben wieder ins Gespräch bringen und dessen wiederkehrende Motive mit Wörtern neu beleuchten sollen.

Eine besondere Perspektive auf die Welt bieten Horst Antes "Kopffüßler", die vom 24. März bis Ende Juli im Museum Einzug halten und auch Familien mit Kindern eine Freude machen dürften. Antes "Kopffüßler" verdrehen nicht nur den gewohnten Blick auf die menschliche Gestalt, sondern entführen das Publikum in eine eigenartige Welt, in welcher der menschliche Körper nicht "richtig" proportioniert, aber als solcher gut zu erkennen ist. Kinder zeichnen, wenn sie zu malen beginnen, eine menschliche Figur als Kopffüßler. Insofern sind Antes menschliche Wesen etwas sehr Ursprüngliches.

Detailansicht öffnen Cathrin Klingsöhr-Leroy. (Foto: Manfred Neubauer)

Darüber hinaus aber verweisen sie auf die intellektuelle Vorherrschaft des Kopfes, wie der Künstler selbst schreibt. "Es gibt offene bewohnbare Köpfe (...) und es gibt leere Köpfe, die alles aufnehmen und alles wieder abgeben." Die rumpflosen Figuren des Künstlers dürfen Kinder, wie auch in allen anderen Ausstellungen, mit einem eigenen Audioguide erforschen. Das Museumsteam bietet in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Kochel einen kindgerechten elektronischen Führer an, mit dem sie sich auch ohne Eltern in den Ausstellungsräumen bewegen dürfen. Im Audioguide hören die Kinder zu den Exponaten nichts Belehrendes, sondern Geschichten, von Kindern erzählt.

Ausführliche Informationen unter franz-marc-museum.de