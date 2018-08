19. August 2018, 22:23 Uhr 20 Jahre Meisterkurs Junge Talente laden ein

Hans-Jürg Strub feiert Jubiläum auf Schloss Weidenkam

Seit 20 Jahren gibt der Schweizer Musiker Hans-Jürg Strub internationale Meisterkurse für Pianistinnen und Pianisten auf Schloss Weidenkam in Münsing. In dem Jugendstilanwesen am Ostufer des Starnberger Sees haben unter seiner Leitung junge Musiker aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Polen, Bulgarien, Georgien, Korea und Japan an Ausdruck und Technik gefeilt. Am Mittwoch, 22. August, soll dies mit einem Jubiläumskonzert gefeiert werden (Beginn 20 Uhr).

Das Programm gestalten drei preisgekrönte Talente aus Georgien: die Geigerin Anna Tchania, der Cellist Sandro Sidamonidze und der Pianist Sandro Nebieridze. Gemeinsam interpretieren sie Werke von Ludwig van Beethoven (Klaviertrio D-Dur op. 70/1 "Geistertrio"), Dmitri Schostakowitsch (Klaviertrio Nr. 1 c-moll op. 8), Sergei Rachmaninov (Klaviertrio Nr. 1 g-moll) sowie eine Komposition von Sandro Nebieridze (Klaviertrio Nr. 1) aus dem Jahr 2016.

Strubs Kursteilnehmer sind bereits seit gut einer Woche in Weidenkam zu Gast siund zeigen ihr Können am Samstag, 25. August (Beginn 17 Uhr). Für beide Konzerte wird eine Platzreservierung - www.weidenkam.de oder konzerte@weidenkam.de - dringend empfohlen.