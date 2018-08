17. August 2018, 21:54 Uhr Jachenau Im Gedenken unterwegs

Die DAV Sektion veranstaltet eine Gedächtniswanderung für das verstorbene Mitglied Hans Huber Senior. Abfahrt ist am Mittwoch, 22. August, um 8 Uhr am Dehner in Wolfratshausen. Die Wanderzeit beträgt etwa sechs Stunden. Es geht los in der Jachenau am Parkplatz vom Schützenhaus. Danach geht es von der Lainl-Alm aus zum Glas-Bach Wasserfall, über den ausgesetzten Steig zur Peterer Alm. Dann über den Steig hinauf zur Forststraße und letztlich zum Achala. Alternativer Aufstieg ist über Forststraßen möglich. Anmeldung bei Lorenz Stock unter der Telefonnummer 08171/9694007.