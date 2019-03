3. März 2019, 21:38 Uhr Jachenau Holzhaus fängt Feuer: 80 000 Euro Schaden

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von geschätzten 80 000 Euro hat am Sonntag der Brand eines Holzhauses in der Jachenau nach sich gezogen. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit noch zur Brandursache. Nach Angaben der Beamten wurde gegen 11.30 Uhr ein Passant auf Rauchentwicklung an einem Holzhaus im Ortsteil Wieden aufmerksam. Die Feuerwehren aus Jachenau, Lenggries und Wegscheid rückten mit etwa 60 Einsatzkräften aus. Zur Brandbekämpfung mussten sie sich gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschaffen, weil es zu der Zeit verlassen war. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Polizei schwierig, da die Holzbalkendecke zur Lokalisierung des Brandherdes aufwendig geöffnet werden musste. Zudem erschwerte starke Rauchentwicklung die Arbeit der Wehr. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden. Zeitweise musste die St 2072 komplett gesperrt werden.