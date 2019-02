26. Februar 2019, 16:48 Uhr Interview "Wir besitzen die Berge nicht"

Der Extrembergsteiger Reinhold Messner spricht über die Auswirkungen des modernen Tourismus in den Alpen. Der Südtiroler ist gegen eine weitere Erschließung. Doch ohne Schneekanonen geht es aus seiner Sicht nicht

Von Benjamin Engel

Der Südtiroler Reinhold Messner zählt zu den bekanntesten Extrembergsteigern der Welt. Der heute 74-Jährige hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Er war Abgeordneter im europäischen Parlament und initiierte Museen. Zudem ist er auf Vortragsreisen unterwegs, wie beispielsweise am vergangenen Sonntag in Bad Tölz. Die SZ hat mit ihm über das Bergsteigen und die Auswirkungen des modernen Tourismus gesprochen.

SZ: Herr Messner, in Vorträgen und Büchern sprechen Sie von einer kulturellen Auseinandersetzung zwischen Mensch und Berg. Was meinen Sie damit?

Reinhold Messner: Ich halte den traditionellen Alpinismus für eine kulturelle Erscheinung. Alles was der Mensch mit der Natur macht, wird Kultur. Der Mensch geht seit etwa 250 Jahren auf die Berge, zumindest im Alpenraum. Die Geschichte beginnt mit der Erstbesteigung des Mont Blanc 1786. Das Bergsteigen ist heute global geworden. In der Halle beispielsweise ist es Sport.

Und das ist schlecht?

Das heutige Bergsteigen nenne ich Pistenalpinismus. Wenn Kletterer ihre Routen präparieren, wird alles angebohrt. Es entsteht eine richtige Piste. Wenn die Sonne darauf fällt, sehen sie die Hakenreihen von oben bis unten. Das ist alles legitim, hat mit dem traditionellen Alpinismus nichts mehr zu tun.

Für Reinhold Messner sind die Berge mit Gefahr und Geheimnis verbunden. Sie zwingen zu Stille und Entschleunigung. (Foto: Reinhold Messner Archiv)

Sie selbst sind auf den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät gegangen. Heute herrscht selbst am höchsten Gipfel der Erde Massenandrang. In den Medien wurde von einem Müllproblem berichtet. Würden Sie selbst noch einmal den Mount Everest besteigen?

Ich würde nicht mehr auf den Everest gehen. Ich hatte schon viele Angebote, Leute auf den Berg zu führen. Das habe ich aber abgelehnt. Wenn 1000 Leute parallel auf den Berg steigen, ist da was los. Es kostet Millionen, um die Aufstiegsroute herzurichten. Aber auch das ist legitim.

Inwiefern?

Einen Expeditionskeller gibt es in Schloss Juval. (Foto: Gerhard Hagen; Gerhard Hagen)

Das hat zwar nichts mehr mit traditionellem Alpinismus zu tun. Aber die Sherpas leben davon. Es gibt einen Hype um den Everest. Jeder, der da rauf steigt, ist schließlich ein Rekordhalter. Schon Erstbesteiger Edmund Hillary hat den Mount Everest als höchsten Müllplatz der Welt bezeichnet. Der Müll ist aber nicht das primäre Problem. China und Nepal haben strenge Regeln aufgestellt. Für die globale Erwärmung sind die großen Ballungszentren verantwortlich. Dort wird geheizt, die Industrie verbraucht Kohle und Gas. Der Tourist in den Alpen kann die Gletscher nicht kaputt machen.

Aber wird es nicht zum Problem, wenn immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs sind?

Ich bestreite, dass immer mehr Leute in den Bergen unterwegs sind. Die Civetta-Nordwestwand gehört zu den berühmtesten Klettergebieten. Vor 50 Jahren waren dort an den Augustwochenenden fünf Seilschaften gleichzeitig in der Wand. Heute ist nur noch eine Seilschaft im Monat zu sehen. Vielleicht 20 bis 30 Berge sind überlaufen, hunderttausende Berge sind leer. Die Menschen konzentrieren sich dort, wo die Masse ist.

Vor allem den Wintertourismus mit Schneekanonen und neuen Liften sehen viele Menschen zunehmend kritisch. Gerade die Grünen fordern einen umweltfreundlichen Tourismus ohne Beschneiungsgeräte.

Das ist der falsche Weg. Ich bin ein Praktiker. Ich sehe das vor Ort. Daher habe ich meine Erfahrung. Ohne Schneekanonen gibt es keinen Tourismus. In den Alpen leben 16 Millionen Menschen. Viele Leute wären ohne Tourismus arbeitslos. Kleinere neue Skigebiete sollten wir nicht neu eröffnen. Die sind sowieso nicht konkurrenzfähig. Aber ohne die großen Skigebiete würden kaum Arbeitsplätze existieren. Wir müssen die Berge zweiteilen. Unterhalb der Waldgrenze sind Kulturflächen. Die müssen gepflegt werden. Alles was oberhalb der Waldgrenze ist, sollten wir von zusätzlicher Infrastruktur freihalten.

Sie selbst haben Ihre Museen auch auf Berggipfeln platziert.

Sie stehen dort, wo schon Infrastruktur ist. Wer die Museen besuchen will, muss aber zumindest ein Stück zu Fuß gehen. Ich will den Bergtourismus kulturell unterfüttern. Ich will vermitteln, was die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Berg eigentlich bedeutet.

Und das wäre?

Berge sind mit Gefahr und Geheimnis verbunden. Das ist ihr größter Wert. Wir besitzen die Berge nicht. Sie zwingen uns zu Stille und Entschleunigung. Im traditionellen Alpinismus gehen wir freiwillig dorthin, wo wir umkommen können, ohne umzukommen. Das ist die Kunst. Wenn ich merke, dass es gefährlich ist, gehe ich wieder zurück.

Sie schreiben, dass es beim Bergsteigen darum geht, das Unmögliche möglich zu machen. Wird es in Zukunft nicht aber wichtiger, sich auch einmal zu beschränken?

Ich bin gegen eine weitere Erschließung der Berge. Erst wenn wir sie mit Infrastruktur erschließen, entsteht dasselbe wie in der Stadt. Alle gehen dahin, wo schon Straßen sind. Niemand kommt mehr durch. In den Dolomiten ist im Sommer alles zugeparkt. Das würde nicht passieren, wenn es keine Infrastruktur gäbe. Wo keine Straße ist, sollten wir das so lassen. Es wird zwar eine Klientel geben, die dort mit dem Rucksack reingeht. Doch diese Menschen werden hoffentlich den nötigen Respekt entwickeln und ihren Müll wieder mitnehmen.

Auf Ihrer Homepage heißt es, dass Sie sich sechsmal neu erfunden haben - vom Felskletterer bis zum Bewahrer der letzten nicht urbanisierten Räume dieser Erde. Im Herbst werden Sie 75. In diesem Alter sind andere längst im Ruhestand. Haben Sie noch neue Ziele für die Zukunft?

Ich habe eine Idee. Aber die ist noch vollkommen unreif. Ich bin dabei das Narrativ des Bergsteigens weiterzutreiben. In meinen Büchern und Vorträgen erzähle ich über all das, was am Berg erlebt worden ist. Die Geschichte des Bergsteigens ist heute eine andere als vor 100 Jahren. Um das Narrativ zu verstehen, muss man die Geschichte kennen. Für meine Touren habe ich mir selbst Ratschläge aus der Historie geholt. Das fehlt vielen jungen Leuten heute. Derzeit suche ich nach einem Weg, gemeinsam mit meinem Sohn Filme zu machen - nur nach meinen Haltungen und Gedanken und ohne Einmischung von außen.