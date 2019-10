Info

Die SZ sprach mit Mario Max über die Entwicklungen auf dem Buchmarkt. Max, 57, ist gelernter Sortimentsbuchhändler und Verlagsfachwirt. Als Verlagsrepräsentant arbeitet er seit 2005. Er hat diesen Beruf immer selbständig ausgeübt. "Lange Jahre für Diogenes exklusiv, das heißt, ich durfte keine weiteren Vertretungen hinzunehmen. Seit 2016 bin ich frei in der Wahl meiner Verlage." Derzeit vertritt er Suhrkamp, Insel, Elisabeth Sandmann, Kein & Aber, Kampa, Laurence King und Helvetiq. Max ist in München geboren und lebt seit zwölf Jahren in Münsing. Auf die Frage nach seiner Lieblingslektüre antwortet er: "Literatur in allen ihren Erscheinungsformen: Belletristik, Kriminalroman, Lyrik, erzählendes Sachbuch." Zu seinen Kunden gehören folgende Buchhandlungen in der Region: Isartal in Ebenhausen, Ulbrich in Geretsried, Rolles in Penzberg, LesBar und Zauberberg in Weilheim, Held und Eselsohr in Tutzing, Bücherjolle in Starnberg, Kirchheim in Gauting, Schloss-Passagen/Horn in Grünwald (diese Buchhandlung wird laut Max demnächst auch eine Rupprecht-Filiale).fam