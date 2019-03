3. März 2019, 21:38 Uhr Internetausbau Langsam zu schnellem Netz

Obwohl in der Kochler Ortsmitte, liegt ausgerechnet das Rathaus mitten in einem weißen Fleck in Sachen Breitbandausbau, 550 Meter um das Verstärkeramt.

In der Gemeinde Kochel verzögert sich der Breitbandausbau

Von Petra Schneider, Kochel am See

Die Breitbandversorgung in der Gemeinde Kochel am See geht schleppend voran. Bei diesem Thema wolle er gar nicht so weit ausholen, sagte Bürgermeister Thomas Holz (CSU) jüngst bei der Bürgerversammlung, "weil ich mich sonst wahrscheinlich in Rage rede". Im April 2017 sei eine Vereinbarung mit der Deutschen Telekom geschlossen worden. Seitens der Gemeinde habe man erwartet, dass die Zwölf-Monats-Frist eingehalten werde. Das sei nicht der Fall gewesen, die Frist sei bis Ende 2018 verlängert worden.

Fahrt aufgenommen hätten die Bauarbeiten im vergangenen Juni - da sei bereits vorhersehbar gewesen, dass eine Erschließung von fast 2000 Haushalten in zwölf Erschließungsgebieten, die Neuverlegung von rund 40 Kilometern Glasfaserkabel und das Aufstellen von 19 neuen Multifunktionsgehäusen in sechs Monaten kaum zu schaffen sei. Auf seine Beschwerde hin habe die Telekom im Dezember "noch richtig Gas gegeben". Nach aktuellem Stand ist der Tiefbau in den Ortsteilen Ried und Altjoch abgeschlossen, bis spätestens März soll die Systemtechnik für das schnelle Internet eingebaut sein. In Pessenbach, Ort und Kochel sind die Maßnahmen abgeschlossen - mit Ausnahme des Nahbereichs, also 550 Meter um das Verstärkeramt. Im Rathaus habe man deshalb noch kein schnelles Internet, sagte Holz. Für die Versorgung von Urfeld müsse noch ein Glasfaserkabel über den Kesselberg eingeblasen werden, dies soll bis Ende Mai erfolgen. In den übrigen Ortsteilen rund um den Walchensee werde sich die Fertigstellung verzögern. Als Grund nannte der Bürgermeister, dass zu den 152 Hausanschlüssen, die mit Glasfaser erschlossen werden, etliche Nachbuchungen gekommen seien und nun über 200 Hausanschlüsse gemacht werden müssten. Spätestens Ende September soll dann auch der Walchensee mit schnellem Internet versorgt sein. Mit höchstens 30 Mbit sei die Verbindung am Campingplatz Walchensee allerdings schlecht - "das ist genau das, was wir nicht wollen", sagte Holz. Da müsse nachgebessert werden. Wenn der Ausbau abgeschlossen ist, sollen nach Angaben der Telekom 99 Prozent der Haushalte im Gemeindegebiet mit mindestens 30 Mbit versorgt sein, 94 Prozent mit mindestens 50. Zehn Prozent haben dann 100 Mbit oder Glasfaser. Die durchschnittliche Downloadrate im Gemeindegebiet werde bei 88 Mbit liegen, "das kann sich sehen lassen", sagte Holz.