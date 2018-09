10. September 2018, 22:29 Uhr Interessierte können mitmachen Proben für Haydns "Schöpfung"

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Günter Pfannkuch nimmt in dieser Woche wieder die Proben mit dem Vocalensemble und dem Sinfonieorchester im Pfaffenwinkel auf. Der nächste Fixpunkt im Kalender ist ein Konzert am Sonntag, 13. Dezember, in der Penzberger Stadtpfarrkirche Christkönig, bei der das Oratorium "Die Schöpfung" von Joseph Haydn erklingen soll. Solisten sind Judith Spiesser (Sopran), Nikolaus Pfannkuch (Tenor) und Thomas Stimmel (Bass). Etwa 140 Mitwirkende - Chor, Trompeten, Pauken, Flöten, Oboen, Hörner, Posaunen und Streicher - sollen bei der Aufführung im Einsatz sein.

Haydns "Schöpfung" ist eines der berühmtesten Oratorien der Klassik - und ein Werk der Aufklärung. In "verblüffender, gewitzter und bisweilen sehr hintersinniger Vielfalt" habe der Komponist seiner Vorstellung von der Entstehung der Welt Ausdruck verliehen, erklärt Pfannkuch. Interessierte Sänger und Streicher mit Freude an gemeinsamer, intensiver Probenarbeit können sich telefonisch bei ihm melden (08856/9857). Das Sinfonieorchester probt immer montags, das Vocalensemble mittwochs in der Grundschule an der Südstraße in Penzberg.