5. Juli 2019, 22:07 Uhr Intaktes Moor für Klimaschutz Pionierarbeit in Sachen Artenschutz

Umweltminister Thorsten Glauber und Gebietsbetreuer informieren sich über die Renaturierung des Eglinger Filzes

Von Viktoria Spinrad , Egling

Der Beweis dafür, dass das Naturschutzprojekt gelungen ist, setzt sich auf dem Hut eines Mannes nieder und wackelt mit dem bleistiftartigen Körper. Als wolle die bräunliche Libelle sagen: "Seht her, da bin ich." Eigentlich stehen Heidelibellen auf der roten Liste gefährdeter Arten. Doch hier in der Moorlandschaft des Eglinger Filz haben sie zusammen mit Artgenossen wie Moosjungfern und Riedteufeln ein Refugium gefunden. Wiedergefunden, muss man sagen. Denn vor der offenbar erfolgreichen Renaturierung des größten zusammenhängenden Moorkomplexes im nördlichen Landkreis sah es hier noch anders aus. Das 200 Hektar große Areal war durchzogen von Entwässerungsgräben, die die Lebensgrundlage des Moors einfach in die Isar fortspülten. Trockengelegt ließ sich das Torf leicht abbauen und als Brennstoff zu Geld machen. "Es ist mir fast peinlich - aber in der Zeit war das einfach so", erklärt Petrus Höhensteiger, Abt der Benediktinerabtei Schäftlarn, der ein Fünftel des Areals gehört.

Dort, wo man angetreten ist, die Natur im Kleinen zu retten, steht nun Thorsten Glauber in Anzug und Lederschuhen. Am Donnerstag noch hatte der bayerische Umweltminister (FW) schärfere Umweltziele sowie einen Preis für den Kohlendioxid-Ausstoß gefordert und sich damit gegen die Linie der Koalition gestellt. Als wessen Anwalt er sich sieht, macht er auch im Eglinger Hochmoor am Freitag klar, als er zusammen mit bayerischen Gebietsbetreuern das Areal besuchte. "Bürger sind oft weiter als wir politisch Handelnde", sagt er - dass kann man sowohl selbstkritisch oder auch als Seitenhieb auf seine Koalitions-Kollegen verstehen.

Die Gebietsbetreuer sorgen unter anderem dafür, dass die Überlebenschancen von bedrohten Arten verbessert werden. (Foto: Manfred Neubauer)

Eine Allianz ist auch der Grund, wieso hier im Hochmoor Heidelibellen umherschwirren, nach wie vor fleischfressender Sonnentau wächst und Glauber ein Vorzeigeprojekt loben kann. 2003 haben sich Vertreter von Naturschutzverbänden, des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK), der Naturschutzbehörden und des Bayerischen Bauernverbandes die "Tölzer Moorachse" gegründet, um die Renaturierung der Moorgebiete im Eglinger Filz voranzutreiben. Es ist eine Koalition gegen den Artenschwund, aber auch gegen den Klimawandel und für den Hochwasserschutz.

Einer der Gebietsbetreuer deutet auf einen Graben: Um das Wasser im Moor zu halten, hat die Artenschutz-Achse 2003 Gräben wie diese vom zersetzten Torfschlamm befreit, frischen Torf angelegt und Fichtenstämme als Wasserbehälter eingebaut. Weil diese die Feuchtigkeit nur bedingt im Moor hielten, rückte man dem Regenwasserablauf 2016 mit Spundwänden aus Eisen zu Leibe - mittlerweile sitzen hier 110 Dämme im Boden, sodass das Moos wieder Wasser speichern kann.

Einen Balanceakt muss auch Umweltminister Thorsten Glauber (FW) im Moor hinlegen. (Foto: Manfred Neubauer)

Weniger fröhlich wirkt Josef Niedermaier. Der Landrat (FW) holt Luft, statt salbungsvoller Worte gibt es eine klare Ansage an die Staatskanzlei. "Wenn die Politik ihre Gesetze umgesetzt sehen will, dann darf ich Naturschützer nicht als Pflanzlzähler und überflüssige Bürokraten bezeichnen. Wir brauchen mehr Personal!", so der eindringliche Appell für mehr finanzielle Mittel. Der Umweltminister reagiert prompt: "Wir haben 70 neue Stellen beantragt", sagt Glauber - eine Anspielung auf das Versprechen des Ministerpräsidenten: Markus Söder (CSU) hat im Zuge des Volksbegehrens 100 neue Stellen und jährlich bis zu 75 Millionen Euro angekündigt. Staatsminister Glauber hofft derweil darauf, dass möglichst viele Stellen im Bereich der Naturschutzverwaltung angesiedelt werden.

Eine Gebietsbetreuerin gießt Wasser auf ein Stück Torfmoos - sie will zeigen, warum Projekte wie das Eglinger Filz so wichtig sind: Das Moos quillt prompt auf wie ein Schwamm. Die Botschaft: Moos ist als Wasserspeicher nicht nur ein vegetatives Refugium, sondern auch ein Schutzwall gegen Hochwasser. Und ein nicht zu unterschätzender Faktor im Klimawandel. Das Moos hält CO2 im Boden - wo Moose abtrocknen, entweichen also Treibhausgase in die Atmosphäre. Eine entsprechend gute Bühne ist das Filz, um politischen Prioritäten Raum zu geben. Bei Umweltminister Glauber heißt das: weniger Forschung, mehr aktive Projekte wie in Egling. "Wir wissen, dass wir Artensterben, Treibhauseffekte und Klimawandel haben", so Glauber. Forschung? "Ist für den Aktenschrank."