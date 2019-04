1. April 2019, 21:51 Uhr Instrumente ausprobieren Schnuppertage in der Musikschule

Die Musikschule Geretsried lädt bis Freitag, 12. April, zum Schnupperunterricht ein. Interessierte können sich an Harfe, Cello und Fagott versuchen oder an den Klassikern wie Klavier, Saxofon oder Querflöte. Wer will, kann sich auch gesanglich ausprobieren. Termine können im Büro der Musikschule vereinbart werden, Anfragen werden auch per E-Mail entgegengenommen (musikschule.geretsried@t-online.de). Außerdem sind ab sofort auch wieder Anmeldungen für das kommende Schuljahr möglich, Anmeldeschluss ist am Freitag, 31. Mai.