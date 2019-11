Detailansicht öffnen (Foto: Hartmut Pöstges)

Es ist ein dunkler November an der Loisach, seit die Installationen am Sebastianisteg und im Japanischen Garten entfernt wurden. Die von Alfred Fraas kunstvoll beleuchteten und mit Gezwitscher beschallten Vogelhäuschen auf der Fußgängerbrücke und die Lampionparade des Lichtkünstlers Gregory Prade in der Grünanlage hatten die Wolfratshauser seit der Kunstmeile Anfang Oktober begeistert. Auf Bitten vieler Bürger hatte der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) bei der Stadt erwirkt, die Kunstwerke bis Mitte November zu erhalten. Am Donnerstag vergangener Woche wurden sie abgebaut.

Detailansicht öffnen (Foto: Hartmut Pöstges)

Es gibt jedoch einen Lichtblick. Denn wie der LAW-Vorsitzende Hans Werner Kuhlmann berichtet, soll die dunkle Zeit nicht lange währen: Auf dem Sebastianisteg wolle Fraas noch vor der Adventszeit wieder seine Schneeflockeninstallation vom vergangenen Jahr realisieren, kunstvoll ins Licht gesetzt und mit "weihnachtlichen Klängen beschallt". Und auch Prades Lampions sollen wieder in den Japanischen Garten kommen - allerdings erst im April, dafür aber mindestens bis Juli. Einen entsprechenden Antrag des Iruma-Vereins habe die Stadt genehmigt. Die von Schülern bunt bemalten Vogelhäuschen werden vom LAW versteigert: beim Adventsmarkt der Hammerschmiedschule, am Samstag, 30. November (10 bis 14 Uhr). Der Erlös soll bedürftigen Senioren zugute kommen.