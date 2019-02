13. Februar 2019, 22:00 Uhr Infrastrukturwandel in Eurasburg Neue Verkehrswege im Ortszentrum

Mit dem "Loisach-Hof" soll eine geschlossene Rad-Route entstehen. Für Busse gibt es eine andere Einfahrt

Von Benjamin Engel, Eurasburg

Bislang steht für das zentrale Bauvorhaben im Eurasburger Ortskern nur der Bauzaun: Aber wenn der "Loisach-Hof" mit Supermarkt und Wohnhäusern erst einmal steht, soll sich die Verkehrsführung insbesondere für Radfahrer verbessern. Von einer gelungenen bis hervorragenden Planung sprachen mehrere Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. Für Autos und Busse sollen getrennte Ein- und Ausfahrten von der Wolfratshauser Staatsstraße zur Beuerberger Straße entstehen. Für Radfahrer ist eine durchgängige Verbindung entlang der Staatsstraße geplant.

Die bisherige Kreuzung der Beuerberger Straße, der Albert-von-Iring-Straße und der Staatsstraße wird umgebaut. Künftig fahren dort nur noch die Busse in Richtung Wolfratshausen und Beuerberg ein und aus. Für neue barrierefreie Haltestellen wird der Bordstein angehoben, wie Bürgermeister Moritz Sappl (GWV) erläuterte. Selbst Gelenkbusse aus Richtung Wolfratshausen könnten problemlos halten. "Es gäbe sogar die Möglichkeit, einen Begegnungsverkehr einzurichten", sagte Sappl.

Wo ein Bushäuschen und eine Toilette unterkommen könnten, ist noch offen. Das müsse die Kommune mit dem Regionalverkehr Oberbayern absprechen, sagte Sappl. Denn das Bauwerk dürfe den Verkehrsteilnehmern nicht die Sicht verstellen. Ebenso vorstellbar ist laut Bürgermeister, die Albert-von-Iring-Straße vom Sparkassen-Gebäude her zur Einbahnstraße zu machen. In welche Richtung, ist ungeklärt.

Etwas südlich des Bahnhofwegs wird die Ein- und Ausfahrt für die Autofahrer entstehen. Was den Radweg betrifft, hob Bürgermeister Sappl die klare Linienführung hervor. Bislang musste jeder, der mit Rad unterwegs war, bis zum Rathaus auf der Beuerberger Straße mit den Parkplätzen fahren. Diese Lücke wird nun geschlossen. Der neue, geschlossene Radweg kreuzt die Bus-Einmündung und führt entlang der Staatsstraße am Rathaus vorbei in Richtung Süden und Norden.

Von der Lösung war Peter Goepfert (UWB) angetan. Die bisherige Streckenführung sei für Radfahrer eine Katastrophe gewesen. Nun könnten sie sicherer unterwegs sein, was hervorragend sei. Marcus Fichtner regte an, die Bushaltestellen teils zu überdachen. Bernhard Bromberger (beide GWV) sprach sich dafür aus, über Radständer nachzudenken.

Hinter dem Bauvorhaben "Loisach-Hof" steht das Unternehmen Ten Brinke. Vertraglich hat sich der Investor verpflichtet, die Änderungen für die Zu- und Abfahrten zu finanzieren. Auf dem Areal an der Ecke Albert-von-Iring-/Beuerberger Straße baut das Unternehmen zwei Doppelhäuser, ein Sechs- und ein Achtfamilienhaus. Für circa 1,32 Millionen Euro hat die Kommune vier der 18 Wohnungen gekauft. Damit will die Verwaltung preisgünstigen Wohnraum für Anwohner anbieten. Die Wohngebäude werden auf dem Dach des Supermarktes mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen, der in den Hang gegraben wird. Dessen Bau befürworten viele Eurasburger. Es hatte allerdings auch Befürchtungen gegeben, ein großer Supermarkt könnte kleine Einzelhandelsgeschäfte ruinieren. Ende dieses Jahres könnte Baubeginn sein.