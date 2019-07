2. Juli 2019, 22:06 Uhr Infrastruktur 77 000 Euro für Kochler Geh- und Radweg

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse baut die Gemeinde Kochel am See zwischen Pessenbach und Ried auf einer Länge von etwa 1,4 Kilometern einen neuen Geh- und Radweg. Dafür errichtet sie auch eine Brücke mit einer Spannweite von 17 Metern über den Pessenbach sowie Brücken über den Schwaigbach und den Enzenbach, deren Stützweite jeweils fünf Meter misst. Dazu hat die Regierung von Oberbayern der Gemeinde eine Zuwendung von insgesamt 275 000 Euro in Aussicht gestellt und in einer weiteren Rate 77 000 Euro bewilligt. Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat stellt die Zuwendungen aus Mitteln des Kfz-Steuerersatz-Verbundes im Rahmen des vom Landtag festgesetzten Finanzausgleichs bereit. Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt. Die Gesamtkosten sind mit 599 208 Euro veranschlagt. Die Regierung von Oberbayern wird hier als Förderbehörde tätig, die Bauausführung verantwortet weiterhin der Bauherr.