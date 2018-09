2. September 2018, 22:19 Uhr Infoveranstaltungen Landtagswahl für Jugendliche

U-18-Wahl und "Speed Debating" sollen Lust auf Politik machen

Die Landtagswahlen am 14. Oktober rücken immer näher. Verschiedene Jugendorganisationen haben sich zusammengetan, um für Jugendliche und Erstwähler Informationsmöglichkeiten zur Wahl zu schaffen. Neben der U-18-Wahl am Freitag, 5. Oktober, für Jugendliche unter 18 Jahren gibt es auch wieder die Möglichkeit, am Freitag, 21. September, bei einem "Speed Debating" in Bad Tölz die Direktkandidatinnen und -kandidaten kennenzulernen.

Organisiert werden die beiden Jugend-Aktionen zur Landtagswahl von der Kreisjugendpflege, dem Kreisjugendring, der Evangelischen Jugend im Dekanat Bad Tölz, der Jugendbildungsstätte Königsdorf, der Katholischen Jugendstelle, dem Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen, der Tölzer Jugendförderung und dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried.

Am Freitag, 21. September, können junge Leute im Tölzer Pistolero-Club die Direktkandidaten kennenlernen und ihnen beim Speed Debating auf den Zahn fühlen. Während die Politiker an einem Stehtisch bleiben, wechseln die Erstwähler von Tisch zu Tisch und können mit ihnen ins Gespräch kommen. Einlass ist von 18.30 Uhr an, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt für die anschließende Party ist frei.

Auch zur Landtagswahl 2018 finden wieder U-18-Wahlen für Jugendliche ab der fünften Jahrgangsstufe statt. Dieses Jahr wird die Aktion auf den gesamten Landkreis ausgeweitet. 28 weiterführende Schulen sowie die Jugendbildungsstätte Königsdorf und das Aktionszentrum in Benediktbeuern stehen als "Wahllokale" zur Verfügung. U18 ist die Wahl für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und funktioniert fast wie die reguläre Wahl - in Wahllokalen mit Stimmzetteln, Wahlkabinen und Wahlurnen.

Am Dienstag, 18. September, gibt es im Landratsamt Bad Tölz eine Informationsveranstaltung für die beteiligten Schulen, bei der Vorgehensweisen zur Gestaltung des Wahlaktes, Auszählmodalitäten und Unterrichtsmaterialien präsentiert werden. Die U-18-Wahl findet neun Tage vor den Bezirks- und Landtagswahlen, also am Freitag, 5. Oktober, statt.