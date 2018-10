4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Infos über die Stadt Wolfratshausen empfängt Neubürger

Ihren neuen Bürgerinnen und Bürgern gibt die Stadt Wolfratshausen am Samstag, 6. Oktober, einen Empfang in der Aula der Grund- und Mittelschule in Waldram. Eingeladen sind dazu alle Personen, die neu in die Loisachstadt gezogen sind, sowie alle Mütter und Väter mit Babys, die in Wolfratshausen gerade auf die Welt kamen. Für die Familien beginnt die Veranstaltung bereits um 15 Uhr, für alle anderen erst um 17.30 Uhr. Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) vermittelt zusammen mit der Stadträtin und Familienreferentin Gerlinde Berchtold (SPD) wichtige Informationen über die Stadt und ihre Einrichtungen.

Vertreten sind beim inzwischen dritten Empfang, den die Stadt für neue Einwohner gibt, auch Mitglieder der Stadtverwaltung, die Stadtwerke Wolfratshausen, die Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (StäWo), der städtische Kindergarten mit Krippe, der Kinder- und Jugendförderverein, die städtische Musikschule, die Stadtbücherei, die Volkshochschule und die Polizeiinspektion Wolfratshausen. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen ist mit dem Amt für Jugend und Familie, Fachstelle Familienförderung, ebenso dabei wie das KoKi-Netzwerk frühe Kindheit. Der Empfang wird musikalisch von der Jugendstadtkapelle Wolfratshausen und von Ensembles der Musikschule begleitet.

Neubürger können sich bis 5. Oktober bei Marlene Schretzenmaier vom Kulturmanagement per E-Mail (schretzenmaier@wolfratshausen.de) anmelden.