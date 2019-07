1. Juli 2019, 21:40 Uhr In Wolfratshausen Vortrag über Wunderwelt der Pilze

Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV) lädt alle Interessierten für Mittwoch, 3. Juli, ein zu einem Vortrag über die Wunderwelt der Pilze in der Flösserstube Wolfratshausen. Pilze sind überall auf der Erde anzutreffen, selbst in tiefen Bereichen der Ozeane. Pilze leben aber meist im Verborgenen. Der Vortrag soll Licht in diese verborgene Wunderwelt werfen, ihre Lebensweise aufzeigen und die Bedeutung der Pilze für das Ökosystem der Erde, für Menschen, Pflanzen und Tiere näher bringen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen über Sylvia Buchmeyer unter Telefon 08178/ 8132.