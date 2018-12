23. Dezember 2018, 21:52 Uhr In Wolfratshausen Stadtwerke geschlossen

Die Stadtwerke Wolfratshausen bleiben am Montag, 24. Dezember, sowie am Donnerstag, 27. Dezember, Freitag, 28. Dezember, und am Montag, 31. Dezember, geschlossen. Das teilt das Kommunalunternehmen in einer Pressemeldung mit. Am Mittwoch, 2. Januar, sind die Mitarbeiter der Stadtwerke wieder zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar. Der Notdienst der Stadtwerke wird allerdings über die Feiertage aufrecht erhalten und ist unter der Telefonnummer 08171/42 39 0 erreichbar.