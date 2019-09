Autofahrer in Wolfratshausen müssen sich in den Abend- und Nachtstunden auf eine Umleitung einstellen. Denn von diesem Montag, 23. September, bis zum Mittwoch, 2. Oktober, wird die Kreuzung Schießstättstraße/Margeritenstraße/Moosbauerweg zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr morgens komplett für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Wolfratshausen mit und bittet zeitgleich um Verständnis. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Der Grund für die Vollsperrung sind Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an der Kreuzung. Ab 5.30 Uhr morgens ist dann zwar die Kreuzung wieder für den Verkehr freigegeben. Allerdings bittet die Stadt Verkehrsteilnehmer, vorsichtig zu fahren und zu beachten, dass die Straße bis zum 2. Oktober eben nicht vollständig hergestellt sein wird und sich daher Fräskanten in der Fahrbahn befinden können.