26. März 2019, 22:16 Uhr In Wolfratshausen Post spricht über Energiewende

Bundestagsabgeordneter diskutiert mit SPD-Ortsvereinen

Was muss passieren, damit die Energiewende gelingt? Darüber wird der Bundestagsabgeordnete Florian Post (SPD) am Donnerstag, 28. März, in Wolfratshausen sprechen. "Energiewende - Anpacken für den Klimaschutz - was muss jetzt geschehen?", haben die SPD-Ortsvereine Wolfratshausen, Geretsried und Icking ihre gemeinsame Veranstaltung im Gasthaus Flößerei betitelt.

Post ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie - und somit ein Fachmann in der Thematik der Energiewende. Laut Einladung wird er in seinem Vortrag die aktuellen gesetzgeberischen Maßnahmen erläutern und die notwendigen weiteren Schritte darstellen, die es für einen Umstieg auf erneuerbare Energie braucht. "Seit dem Beschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie hat sich viel getan", erklärt der Wolfratshauser SPD-Vorsitzende Peter Fasching. So habe Deutschland im vergangenen Jahr den höchsten Anteil an regenerativer Energie erzeugt. Der Ausstieg aus der Braunkohle sei auf dem Weg, die verbleibende Zeit erscheine den Bürgern jedoch zu lange. Und der Bau von Stromtrassen aus den Windparks in Norden verzögere sich wegen Einsprüchen der Anwohner. Auch der Umstieg auf Elektrofahrzeuge ergebe nur Sinn, wenn der Anteil an Ökostrom weiter steige. "Selbst in Wolfratshausen ist ein Wasserkraftwerk am Isar-Loisach Kanal noch nicht durch den Genehmigungsprozess und dies seit Jahren."

Gemeinsam mit Florian Post will die SPD über derlei essenzielle Fragen zur Fortführung der Energiewende diskutieren. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, mitzureden. Der Abend im Grünen Salon der Flößerei beginnt um 19.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden.