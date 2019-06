28. Juni 2019, 22:00 Uhr In Wolfratshausen Pflanzaktion für Jedermann

Jeder, der sich aktiv für den Arten- und Naturschutz engagieren möchte, kann am Montag, 1. Juli, von 17.30 Uhr an einen Waldrand für Vögel und Insekten pflanzen. Mit dieser Gemeinschaftsaktion der Stadt Wolfratshausen, des Landesbund für Vogelschutz, des Bund Naturschutz, der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen und des Forstreviers Wolfratshausen soll in der Woche des Waldes unter dem Motto "Biodiversität - Vielfalt erleben" ein weiterer Beitrag zur Artenvielfalt im Stadtwald Wolfratshausen geleistet werden. Mitzubringen sind gutes Schuhwerk und Handschuhe. Vom Treffpunkt am Wolfratshauser Marienplatz (17.30 Uhr) führt der steile Weg bis zum Waldrand am Golfplatz, wo anschließend gepflanzt wird. Für Ortskundige: die Pflanzung findet zwischen der Lehrpfadstation "Klatsch und Tratsch im Wald" und "Wenn der Wald singt" statt.