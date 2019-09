Seit etwa 1840 hat das Wolfratshauser Rathaus seine heute bekannte Form, bis in die 1960er-Jahre war im Erdgeschoss die Feuerwehr beheimatet. Hauptamtsleiter Martin Melf wird am Sonntag Besuchern Historisches erklären.

"Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir sind gewappnet", sagt Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) und lacht spitzbübisch. Er meint damit den kommenden Sonntag, 8. September, denn der firmiert auch unter dem Tag des offenen Denkmals. Und zu diesem Anlass wird es in Wolfratshausen eine Premiere geben, für die folglich in der Stadtverwaltung gerade die letzten Weichen gestellt werden: Erstmals öffnet nämlich dann auch das Rathaus der Loisachstadt seine Türen und will Besucher hinter die - tatsächlich denkmalgeschützte - Fassade blicken lassen. Und noch eine Neuerung gibt es: Verbunden wird der Besuchertag zudem mit dem Neubürgerempfang der Stadt, der damit auch zum ersten Mal an solch zentraler Stelle stattfinden wird.

"Seinen Anfang hat es darin genommen, dass der Historische Verein auf uns zugekommen ist", erzählt der Rathauschef bei einer Pressekonferenz. Die Mitglieder werden heuer durch die Happ'sche Apotheke führen und Interessierten die antik ausgestatteten Räume des Gebäudes mit seiner markanten Wandmalerei zeigen. Dabei sei auch die Idee entstanden, das Rathaus zu öffnen. "Wir wollen eben mal Gelegenheit bieten, zu zeigen, wo sich die politische Führung der Stadt die Köpfe zerbricht", sagt Heilinglechner. Bürgermeisterzimmer, Sitzungssaal, Besuchertribüne: "Wir hoffen, dass an dem Tag die Hürde wegfällt, mal ins Rathaus zu gehen, und der eine oder andere vielleicht Interesse kriegt, auch mal einer Sitzung beizuwohnen", so Heilinglechner. Städtische Einrichtungen wie Feuerwehr und Polizei sowie Vereine wie "Bürger für Bürger" oder die Familienpaten werden sich in diesem Rahmen präsentieren. Die einzelnen Verwaltungsabteilungen werden indes nicht öffnen, dafür gebe es die regulären Öffnungszeiten.

Der integrierte Neubürgerempfang hat zudem eine zweifache Form: Von 15 Uhr an sind die ganz jungen Neubürger, also Neugeborene und ihre Eltern, in den Sitzungssaal eingeladen. Zwischen 260 und 300 Babys sind laut Stadträtin Gerlinde Berchtold, die den Empfang organisiert, heuer in der Loisachstadt auf die Welt gekommen. Zwei Stunden später geht es mit den "erwachsenen" Neubürgern weiter, hierfür sind weitere 700 Einladungen verschickt worden. "Wir hoffen, dass viele die Gelegenheit wahrnehmen werden", schließt Berchtold.