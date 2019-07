8. Juli 2019, 21:40 Uhr In Wolfratshausen Neue Rampe für den Skaterpark

Der Skaterpark in Waldram bekommt eine neue Rampe. Einen entsprechenden Antrag des Vereins "Roll Active Initiative" (RAI) hat der Bauausschuss im Stadtrat kürzlich einstimmig bewilligt. Sie soll etwa 9500 Euro kosten. Zusätzliche Haushaltsmittel braucht es dafür nicht, weil der Stadtrat für den Skaterpark bereits eine Flutlichtanlage bewilligt hatte, die das Landratsamt allerdings nicht genehmigt hat. Erst im vergangenen Jahr hatte die Skateranlage in Waldram eine neue Rampe erhalten, die auch für Scooter-Fahrer geeignet ist. Sie war gemeinsam mit der Flutlichtanlage beim Jugendforum 2018 gewünscht worden. Mit der Erweiterung der Anlage wurde 2018 auch eine TÜV-Abnahme des gesamten Parks in die Wege geleitet. Diese ergab, dass die dort vorhandene sogenannte Quarterpipe marode ist und saniert werden müsste. Wie Vertreter der RAI den Stadträten darlegten, würde eine Sanierung allerdings 3000 Euro kosten. Außerdem sei die Quarterpipe vielen Skatern zu hoch und werde kaum genutzt. Sie schlugen daher vor, gleich eine neue, niedrigere Rampe errichten zu lassen, die ebenfalls für Scooter, also kleine Tretroller, geeignet ist. Am Aufbau wollen sich die Skater aktiv beteiligen, was laut ihrer Kalkulation mehr als 400 Euro Kosten spart. Die Stadträte fanden den Antrag plausibel und bewilligten die "Quarter-Pyramid mit Extention", wie die Rampe genannt wird, schließlich ohne Widerrede.