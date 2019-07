8. Juli 2019, 21:40 Uhr In Wolfratshausen Konzert im Atelier

Die Musiker Karina Erhard und Udo Schindler haben kürzlich erstmals mit Kontrabassklarinette und Flöte ein Konzert gegeben, und zwar in der Nazareth Kirche in München beim Nazareth Projekt im Trio mit Meinrad Kneer aus Berlin. Nun folgt eine weitere Premiere, und zwar in Wolfratshausen. Karina Erhard und Udo Schindler werden am Freitag, 12. Juli, im Atelier Hamit Cordan auftreten. Das Konzert findet im Zusammenhang mit einer Vernissage zur Ausstellung abstrakter Fotoarbeiten von S. Fehmi Katircioglu statt, die im Atelier Cordan von Freitag, 12. Juli, bis zum 7. Sepetmber zu sehen sein wird. "Bewusst wird eine konträr erscheinende Instrumentenkonstellation gewählt, die tiefsttönige Kontrabassklarinette im Kontext zur hoch klingenden Querflöte", heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. "Nicht nur aus dieser Konstellation wird ein klingendes Spannungsfeld improvisierten Musik als Klangkunst gestaltet", so die Pressemeldung weiter. Die Vernissage beginnt zeitgleich mit dem Konzert der Musiker Karina Erhard und Udo Schindler um 19 Uhr, das Atelier von Cordan befindet sich in der Weidachmühle ( Äußere Münchner Straße 2, 82515 Wolfratshausen). Als Öffnungszeiten für die Ausstellung gibt der Veranstalter an, dass diese nach telefonischer Vereinbarung arrangiert werden. Interessierte melden sich dazu unter der Rufnummer 01520/9815367.