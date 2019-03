27. März 2019, 21:52 Uhr In Wolfratshausen Infos zur Abfallverordnung

Über die neue Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) und die veränderten Anforderungen an Gewerbe in der Praxis informieren die Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen, die Industriegemeinschaft Geretsried und das Wirtschaftsforum Oberland am Donnerstag, 4. April, im Saal der Sparkasse Wolfratshausen. Referent ist Rechtsanwalt Holger Seit, Geschäftsführer im Landesverband Bayerischer Bauinnungen. Der Vortrag beginnt um 18.3O Uhr. Anmeldung bis Donnerstag, 28. März, an ross@wirtschaftsforum-oberland.de.