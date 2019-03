3. März 2019, 21:38 Uhr In Wolfratshausen Infos zu Fibromyalgie

Die Selbsthilfegruppe Geretsried-Wolfratshausen für Fibromyalgie-Betroffene veranstaltet am Donnerstag, 7. März, gemeinsam mit dem VDK Bad Tölz einen Info-Vortrag im BRK Haus Wolfratshausen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Schwerpunkte des Infoabends sind unter anderem Unterstützungsangebot des VDK, Wissenswertes zur Antragstellung für Reha und Hilfsmittel. Zudem werden Fragen beantwortet. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0170/5524441 oder per E-Mail an kjungmeier81@gmail.com