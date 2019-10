Bald schon treiben wieder gruselige Gestalten, bleiche Geister und schicke Hexen ihr Unwesen in den Straßen von Wolfratshausen. Das Jugendhaus La Vida am Josef-Bromberger-Weg 1 feiert am Donnerstag, 31. Oktober, wieder eine Halloween-Party. Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren sind herzlich eingeladen, zwischen 17 Uhr und 21 Uhr vorbeizukommen. Das Jugendhaus wird sich an diesem Tag gewandet in schauriger Deko präsentieren. Es gibt eine "Blutbowle" und zahlreiche kostenlose Mitmachaktionen. Für kleines Geld gibt es etwas zu essen und zu trinken. Und wer sich besonders gruselig in Schale geworfen hat, hat zudem die Möglichkeit, beim Kostümwettbewerb mitzumachen.