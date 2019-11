Immer mehr Grundschüler in Wolfratshausen brauchen eine Betreuung am Nachmittag. Das zeigen die Zahlen zum aktuellen Schuljahr, die Fritz Meixner, Geschäftsführer des für Horte und Mittagsbetreuungen in der Stadt zuständigen Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV), am Donnerstag im Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Soziales des Stadtrats vorgelegt hat. Demnach nutzen aktuell 390 Kinder die Angebote im Stadtgebiet. Besonders stark zeigt sich der Trend bei den Erstklässlern: An der Hammerschmiedschule nehmen knapp 69 Prozent, in Waldram mehr als 73 Prozent der Schulanfänger ein Betreuungsangebot in Anspruch - beides bisherige Höchstwerte, wie Meixner betonte.

Zwar seien die Zahlen insgesamt betrachtet seit vier Jahren auf ähnlich hohem Niveau. Auch seien die Prognosen nicht ganz eingetreten. "Wir hätten mit mehr Kindern gerechnet", sagte Meixner. "Aber der Einschulungskorridor ist auch an uns nicht vorübergegangen." Die seit diesem Jahr gültige Regelung, die es weitgehend den Eltern überlässt, wann sie ihr Kind einschulen, zeigt sich besonders in den zahlen der Erstklässler an den Schulen. So sind an der Grundschule Wolfratshausen heuer nur 74 Kinder neu eingeschult worden, weshalb es nur zwei erste Klassen gibt. 32 Kinder wurden zurückgestuft und bleiben bis kommenden Herbst in Kindergarten oder Vorschule: "So viel wie noch nie", sagte Meixner. Zähle man die zur Prognose des Einwohnermeldeamts für das Schuljahr 2020/2021 dazu, könne die erste Jahrgangsstufe im kommenden Jahr mehr als 140 Kinder zählen. "Das wäre dann der stärkste Jahrgang am Hammerschmiedweg."

Eine verlässliche Aussage zur Betreuungssituation im kommenden Schuljahr könne er allerdings noch nicht abgeben, sagte Meixner. Man müsse erst die Bedarfsbefragung und die Anmeldungen im Frühjahr abwarten. Der KJFV werde sich aber in bewährter Zusammenarbeit mit der Stadt rechtzeitig um kurzfristige Lösungen bemühen, um wie gehabt allen Kinder mit Bedarf einen Betreuungsplatz anzubieten. Die Schlagzeile "Zu viele Kinder, zu wenig Platz", die er kürzlich über München gelesen habe, gelte für Wolfratshausen nicht, versicherte Meixner. "Bei uns müsste es heißen: viele Kinder, viel Platz." Die Stadträte zeigten sich wie immer sehr zufrieden mit der Arbeit des KJFV und genehmigten auch den Wirtschaftsplan für 2020 mit einem Haushaltsvolumen von mehr als 2,6 Millionen Euro. Der städtische Zuschuss für kommendes Jahr liegt bei etwa 920 000 Euro.