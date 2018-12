12. Dezember 2018, 22:09 Uhr In Wolfratshausen Gartenbauverein feiert

Der Gartenbau- und Verschönerungsverein Wolfratshausen lädt seine Mitglieder und Freunde zu einer vorweihnachtlichen Feier am Donnerstag, 13. Dezember, in das Gasthaus Flößerei am Sebastianisteg ein. Dabei werden auch verdiente Gartler geehrt. Für Unterhaltung sorgt die "Isar 4 Musik". Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.