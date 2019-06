17. Juni 2019, 20:59 Uhr In Wolfratshausen Fronleichnamsprozession mit Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie Wolfratshausen beteiligt sich mit Fahne, Bannern und Zunftstangen an der Fronleichnamsprozession am Donnerstag, 20. Juni. Der Festgottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Andreas. Anschließend findet bei gutem Wetter eine Prozession durch Wolfratshausen statt. Alle Mitglieder des Sozialverbandes sind herzlich dazu eingeladen teilzunehmen. Nach der Prozession kehren alle Teilnehmer gemeinsam im Gasthaus "Zum Löwenbräu" zum Frühschoppen ein.