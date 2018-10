7. Oktober 2018, 21:52 Uhr In Wolfratshausen Freie Plätze bei Klecks

Die "Klecks - Schule der Phantasie" in Wolfratshausen bietet allen Kindern zwischen vier und zwölf Jahren, die sich gern kreativ ausleben wollen, noch freie Plätze am Montag- und Dienstagnachmittag an, Kurse an den anderen Wochentagen sind teilweise schon ausgebucht. Im "ARTelier", einem Mal- und Bildhauerkurs für Erwachsene, gibt es ebenfalls noch Restplätze, dieser findet am dienstags zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr oder donnerstags zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr statt. Anmeldung zur Schnupperstunde unter Telefon 08171 / 21 77 82 oder per E-Mail an info@phantas.de. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.