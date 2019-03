3. März 2019, 21:38 Uhr In Wolfratshausen Erste-Hilfe-Kurse

Im Notfall entscheiden oft wenige Minuten über Leben und Tod, über vollständige Heilung oder bleibende Schäden. Lebensrettende Maßnahmen kennen und anwenden können sollte jeder: ob im Straßenverkehr, in der Familie oder im Betrieb.

An nur einem Tag vermitteln die Malteser im Kurs kompaktes Wissen und Können zu Verhalten am Unfallort, zur Notfallmeldung, Rettung aus akuter Gefahr, Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit, Herz-Lungen-Wiederbelebung und Hilfsmaßnahmen im Falle eines Schocks. Im März bieten die Malteser einen solchen Kompaktkurs an zwei Tagen an, einmal am Samstag, 9. März, einmal am Samstag, 23. März, jeweils von 9 Uhr bis 16.30 Uhr in den neuen Räumen der Malteser am Untermarkt 17 im Rückgebäude. Die Selbstkostenbeteiligung beträgt 35 Euro. Interessenten melden sich an bei Gertrud Huber, Telefon 08171/34791810 oder per E-Mail an gertrud.huber@malteser.org