19. Juli 2019, 22:33 Uhr In Wolfratshausen Chemikalien entsorgt

Happ'sche Apotheke ist auf Schadstoffe untersucht worden

Die Sanierung der denkmalgeschützten Happ'schen Apotheke in der Wolfratshauser Altstadt hat der Stadtrat aus Kostengründen und wegen des lebenslangen Wohnrechts der Mieterin zunächst hintangestellt. Was dort gemacht werden muss, lässt die Stadt aber nun untersuchen. Als ersten Schritt hat das Bauamt die erforderliche Schadstoffsanierung prüfen lassen. Wie Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) kürzlich im Stadtrat bekannt gab, wurden im Gebäude diverse Schadstoffe gefunden, deren Entfernung nach einer ersten groben Schätzung des Fachbüros etwa 12 000 Euro kosten würde. Die Schadstoffsanierung sei vorerst nicht dringlich und könne bei der Generalsanierung vorgenommen werden. Gegebenenfalls könnten belastete Bodenbeläge im Erdgeschoss vorab entsorgt werden.

Im Rahmen der Probeentnahme hat das Fachbüro allerdings auch auf die Chemikalien hingewiesen, die noch in der alten Apotheke herumstanden. Über den Abfallwirtschaftsbetrieb WGV Quarzbichl wurde die Fachfirma beauftragt, die auch das "Giftmobil" im Landkreis betreibt. Diese hat die Chemikalien am Montag fachgerecht entsorgt. Die Kosten dafür belaufen sich auf circa 6600 Euro. Insgesamt soll die Schadstoffsanierung der Happ'schen Apotheke am Untermarkt 13 inklusive Untersuchung und Probenentnahme laut Heilinglechner etwa 30 000 Euro kosten.