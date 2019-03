6. März 2019, 21:46 Uhr In Wolfratshausen Austausch über die "Kunstmeile 7"

Der Verein "Lebendige Altstadt Wolfratshausen" (LAW) lädt zum nächsten Künstlerstammtisch am Montag, 11. März, ins Wirtshaus Flößerei nach Wolfratshausen ein. Das Treffen beginnt um 19 Uhr und richtet sich an alle aktiven Künstler und Kunstinteressierten aus Wolfratshausen und Umgebung, die Lust auf einen zwanglosen Meinungs-, Ideen- und Informationsaustausch haben. Schwerpunktmäßig soll es diesmal um die "Kunstmeile 7" gehen, die am 20. September in der Loisachhalle eröffnet und mit einer "Late-Night" in der Altstadt gefeiert wird. In den folgenden Tagen können Künstler und Kreative wieder an verschiedenen Orten im Stadtgebiet ihre Arbeiten präsentieren. Bislang hatten vor allem Geschäfte in der Altstadt dafür Schaufenster zur Verfügung gestellt.