16. Juni 2019, 21:46 Uhr In Waldram Älterer Mann tritt 14-Jährigen in den Bauch

Rabiat ist ein Radfahrer am Freitagmittag geworden. Ein 13 Jahre alter Bub ging zusammen mit einem 14-Jährigen auf dem Fußweg neben der Sudetenstraße in Waldram entlang. Ihnen kam nach Angaben der Polizei ein älterer Mann mit seiner Begleitung - beide auf Fahrrädern - entgegen. Die beiden Buben ließen die Radfahrer passieren. Doch dem Mann schien der Platz, den die Jugendlichen frei machten, zu wenig zu sein, heißt es im Bericht. Er trat dem 14-Jährigen aus Geretsried in den Bauch und machte sich aus dem Staub. Verletzt worden sei der Junge nicht, teilt die Polizei mit. Den bislang unbekannten Radfahrer beschreiben die Buben wie folgt: Er ist etwa 70 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und trägt einen Vollbart.

Zeugen, die diesen Vorfall am Freitag in Waldram beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfratshausen unter der Rufnummer 08171/42110 zu melden.