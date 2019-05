16. Mai 2019, 21:50 Uhr In Tölzer Stadtpfarrkirche Nacht der Gospels

Das Wort Gospel ist eine Abkürzung. Es steht für god spell, also gute Nachricht. Die frohe Botschaft für Freunde dieser beschwingt-geistlichen Musik lautet: Zum inzwischen vierten Mal findet die Tölzer Gospelnight am Samstag, 18. Mai, in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt ein. Dazu laden die Swinging Souls ein, die heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Die Gospel-Fans haben lange auf eine Fortsetzung warten müssen. "Das Format gab es zuletzt vor zehn Jahren" sagt Ansgar Dehm, Organisator und Chorleiter des Ensembles. Mit von der Partei sind auch drei Gastchöre aus der Region. Dazu zählen die Sunshine Gospels aus Rottach-Egern mit Chorleiter Matthias Häusler, die Rainbow Gospel Voices aus Miesbach mit Chorleiterin Andrea Wehrmann sowie The Heaven Travellers aus Weilheim mit Chorleiter Adam Cory. Eröffnet wird die Gospelnacht mit den Liedern "Hallelujah, Salvation and Glory" und "I Believe", die gemeinsame gesungen werden. Danach bietet jeder Chor ein halbe Stunde lang ein eigenes Best-of-Programm. Zum Finale mit mehr als 100 Sängerinnen und Sängern erklingt dann das bekannte "Happy Day". Beginn ist um 19 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.