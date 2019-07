4. Juli 2019, 21:47 Uhr In Schäftlarn Zusätzliche Gruppe für die Mittelschule

Da bei der Mittelschule Pullach die Anmeldungen für die Offene Ganztagsschule (OGTS) stark zugenommen haben (im Schuljahr 2018/19: 37 Anmeldungen und im Schuljahr 2019/20: 57 Anmeldungen), möchte die Schule das Angebot der OGTS um eine Gruppe erweitern. Nach Angaben des Trägers der OGTS, dem Kreisjugendring München-Land, ist dieses Angebot leistbar. Zusätzliche Räume würden dafür nicht benötigt.

Allerdings ist zu erwarten, dass sich der Anteil an den Sachaufwands- und Personalkosten in der Höhe verändern wird, wie der Gemeinderat in Schäftlarn mitteilte. Die Kämmerei der Gemeinde Pullach geht dabei von einer Erhöhung von circa 8000 Euro aus, die auf die betroffenen Sprengelgemeinden entsprechend aufgeteilt werden. Der Gemeinderat Schäftlarn hat in seiner jüngsten Sitzung der Einrichtung der zusätzlichen Gruppe zunächst für ein Schuljahr zugestimmt.