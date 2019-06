28. Juni 2019, 22:00 Uhr In Schäftlarn Blasmusik für guten Zweck

Die Isartaler Blasmusik, die vom kürzlich verstorbenen Adi Stahuber gegründet wurde, gibt am Sonntag, 30. Juni, von 16 Uhr an ein Sommerkonzert in St. Benedikt in Ebenhausen, Lechnerstraße 11. Ein heiteres Programm mit Stücken verschiedener Musikrichtungen wird angekündigt. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös dieses Konzerts kommt der Kirchenmusik im Pfarrverband zugute.