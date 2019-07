5. Juli 2019, 22:07 Uhr In Sankt Leonhard Sommerkonzert in Dietramszell

"Music for a Summer's Eve" lautet der Titel eines Sommerkonzerts in der Dietramszeller Wallfahrtskirche Sankt Leonhard am Sonntag, 7. Juli. Meinhard Holler (Violoncello) und Caroline Bergius (Cembalo) spielen von 17 Uhr an Werke von Marain Marais, Johann Sebastian Bach und Alfred Schnittke. Der Eintritt ist frei. Die Musiker freuen sich über eine Spende.